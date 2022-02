Striscia la Notizia, sfottò ad Achille Lauro: "Ecco a chi somiglia", una foto imbarazzante

07 febbraio 2022 a

Ironia del web sul festival di Sanremo appena terminato. Nella puntata in onda lunedì 7 febbraio su Canale 5, Striscia la Notizia mostra i meme più divertenti della kermesse musicale condotta da Amadeus. Si inizia con Irama, che su Rai 1 ha indossato un outfit con tanto di catene addosso. Un abbigliamento che ha scatenato l'ironia: "Irama, noi dobbiamo andare in montagna, per caso hai le catene?", chiede Sergio Friscia.

Poi tocca a Gianluca Grignani, che per la Rete somiglia Johnny Depp nel Cappellaio Matto. E ancora, non viene risparmiato neppure Achille Lauro che viene affiancato al protagonista del film "Scemo più scemo". Ma a vincere il premio "Alice nel Paese delle meraviglie" è la cantante de La rappresentante di Lista. Finita qui?

Nemmeno per sogno. Il tg satirico di Antonio Ricci non risparmia neppure il vincitore Mahmood che ha sfoggiato un pantalone corto. "Tv, sorrisi e... - commenta il conduttore di Striscia - calzoni".

Qui tutti i meme sui cantanti di Sanremo del servizio di Striscia la Notizia andato in onda lunedì 7 febbraio su Canale 5

