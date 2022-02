Striscia la notizia, sconcertante gaffe di Antonella Clerici: crede che Mahmood sia una donna

08 febbraio 2022 a

Il Festival di Sanremo è finito e non restano che le gaffe. Tante. Striscia la notizia, su Canale 5, nella puntata del 7 febbraio ne ha mandate in onda diverse e sono tutte legate al nome di Mahmood. "C'è un messaggio per Maud e per Bianco", dice in conferenza stampa Stefano Marroni, direttore dell'ufficio stampa, parlando dei due vincitori della kermesse che in realtà si chiamano come tutti sanno Mahmood, appunto, e Blanco. "Non sa nemmeno i nomi dei vincitori di Sanremo, eppure si sanno con mesi di anticipo", si ironizza nel servizio.

Ma anche da Antonella Clerici le gaffe non mancano. Il cuoco nomina i suoi preferiti: "Elisa, Mahmood, Noemi". Quindi tutte donne, commenta la conduttrice. Peccato che Mahmood sia un uomo.

Francesco Verderami, penna del Corriere della Sera, ospite di Veronica Gentili a Controccorente, su Rete 4, vorrebbe fare una citazione colta ma finisce col fare una figuraccia. Il giornalista infatti parla dei "polli di Renzi". Ma quelli dei Promessi sposi di Alessandro Manzoni, non erano polli, erano capponi.

Infine, l'esilarante effetto ottico di cui è vittima il presidente dell'osservatorio Asia, ospite a Rainews24: sembra che abbia le corna...

