Che tempo che fa, Papa Francesco? "970 euro al minuto", a fermare la Rai ci pensa il Pontefice: indiscrezioni clamororse

Domenica sera, a Che tempo che fa, l'intervista a Papa Francesco, il colpaccio della Rai e di Fabio Fazio in onda sul terzo canale. E ora si apprende che la Rai "fino a poche ore fa voleva 970 euro per un minuto d'immagini dell'intervista del Santo Padre". A rivelarlo ilsimsografo.blogspot.com. Insomma, soldoni, quelli chiesti da Viale Mazzini, per poter usufruire di spezzoni di intervista al Pontefice.

E pensare che, come fa notare lo stesso sito che dà contro della vicenda, lo stesso Fabio Fazio aveva illustrato l'intervista stessa come un inedito modo di evangelizzare. Alla faccia dell'evangelizzazione: 970 euro per ogni minuto di Papa Francesco in collegamento con Che tempo che fa.

Il caso come detto però è rientrato: la Rai avrebbe fatto retromarcia, concedendo la gratuità del contenuto: per riproporre Bergoglio su altre reti, insomma, non sarà necessario pagare. Cosa è successo? A cosa è dovuta la retromarcia? "Non lo sappiamo con tanto di verifica ma ci risulta da fonti primarie che l'intervento per correggere questa spiacevole stortura, in clamorosa contraddizione con gli insegnamenti sul mercato e la fede della Chiesa Cattolica, porta la firma di Papa Bergoglio", aggiunge sempre ilsismografo. Se così fosse, la vicenda sarebbe ancor più clamorosa.

