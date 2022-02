L'Eredità, il superdotato in studio da Flavio Insinna: "Ma cos'è?", là sotto... roba molto imbarazzante

08 febbraio 2022 a

Voci impazzite, fuori controllo, a L'Eredità di Flavio Insinna, il seguitissimo quiz pre-serale in onda su Rai 1. Voci fuori controllo che riguardano l'erede di Ginevra Pisani, l'ormai fu ex professoressa del quiz. Sì, stiamo parlando del primo professore nella storia de L'Eredità, ossia Andrea Cerelli, lo statuario modello incaricato di spiegare le risposte ai concorrenti di Insinna.

E Cerelli, ovviamente, dalla prima puntata dello scorso gennaio è finito sotto i riflettori del pubblico che segue da casa: chi lo ama, chi lo critica, chi lo apprezza e via discorrendo. Non un'eredità (ci venga perdonato il gioco di parole) semplice, la sua: Ginevra Pisani infatti era molto amata e aveva una lunga consuetudine con il pubblico, ma come è noto ha scelto di dedicarsi alla carriera da attrice.

Ma tant'è, torniamo a Cerelli. E a quel dettaglio "imbarazzante" che molti twittaroli che seguono il programma in tempo reale, da giorni, continuano a mettere in evidenza: Andrea è forse... superdotato? Il sospetto sorge di fronte a certe inquadrature, che in effetti fanno pensare che la teoria possa anche non essere campata in aria. Tanto che tra i commenti più gettonati c'è quello di chi si chiedeva: "Ma cos'è quello, un borsello?". Già, proprio sotto la cinta...

