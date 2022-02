Sanremo 2022, "mandato via dietro le quinte". Caos al Festival, la rivelazione

08 febbraio 2022 a

A Gilles Rocca è abbinato il ricordo del Bugo-gate, dato che l’attore lavora al Festival di Sanremo nel reparto tecnico. Gli utenti del web e dei social in generale notarono la sua fisicità nei video su quanto accaduto dietro le quinte tra Morgan e Bugo, con quest’ultimo che abbandonò il palco del teatro Ariston nel bel mezzo dell’esibizione a causa di quanto fatto da Castoldi, che aveva cambiato le parole della loro canzone per insultarlo.

Ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, Gilles Rocca ha risposto alla domanda della padrona di casa in merito a presunte crisi avvenute nel dietro le quinte di Sanremo 2022. “Ci sono stati dei momenti complicati nel backstage del Festival - ha confessato l’attore - ad esempio hanno mandato via una consolle che serviva e i Meduza stavano per entrare. Abbiamo chiamato il trasportatore per far riportare gli strumenti”.

Piccoli intoppi che avvengono dietro il palco, ma che non si ripercuotono sullo spettacolo. E infatti la 72ª edizione del Festival di Sanremo è stata un successo clamoroso e a tratti storico, con la vittoria di Mahmood e Blanco davanti ad Elisa e all’eterno Gianni Morandi. Gilles Rocca lavora da anni a Sanremo, dove dà il suo contributo nel reparto tecnico.

