Papa Francesco da Fazio, "una domanda del caz***o". Che tempo che fa, corrono voci fuori controllo

Fabio Fazio può piacere o meno, ma con l’intervista a Papa Francesco ha oggettivamente messo a segno un colpo clamoroso, destinato a rimanere nella storia del servizio pubblico e della Rai in generale. Ovviamente è stata un’intervista “filtrata”, dato che sono state evitate domande che per Sua Santità sarebbero potute risultare un po’ “scomode”.

Ciò non toglie che l’intervento del Papa a Che tempo che fa ha permesso a Rai3 di raggiungere un picco di quasi 9 milioni di telespettatori con il 32,3% di share. Numeri che confermano la credibilità di Fazio che prima del Pontefice era stato in grado di avere ospiti internazionali di livello assoluto, come Lady Gaga, Madonna, Barack Obama e Bill Gates. Ovviamente non è mancata l’ironia che contraddistingue certi utenti dei social nel commentare l’intervista del Papa a Che tempo che fa. Un tweet in particolare ha riscosso grande successo nella sua semplicità: “Prime parole di Papa Francesco da Fazio: ‘Hai fatto una domanda del ca***’”.

Poi ci sono gli addetti ai lavori che hanno applaudito a quanto realizzato dal conduttore di Rai3: “In tv contano budget, idee, creatività, reti di relazioni, contatti, capacità di fare squadra. E poi conta la credibilità - ha scritto Francesco Canino - Fabio Fazio, il cui stile può piacere o meno, se l’è conquistata sul campo. E questa intervista a Papa Francesco ne è la riprova”.

