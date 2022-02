CartaBianca, Matteo Bassetti sul vaccino contro il Covid: "Ecco la probabilità di morire"

09 febbraio 2022 a

Matteo Bassetti ancora ospite di CartaBianca. L'infettivologo del San Martino di Genova, nello studio di Bianca Berlinguer su Rai 3, è tornato a parlare dell'importanza del vaccino nel fermare la pandemia da Covid. Questa volta, nella puntata di martedì 8 febbraio, l'esperto ha portato con sé dei numeri. "Chi è vaccinato col booster ha la probabilità dello 0,1 su 100mila persone, mentre chi non è vaccinato ce l’ha di 9,4 per 100mila. Quindi un rischio di morire 94 volte superiore".

Un vero e proprio appello quello di Bassetti a chi è ancora titubante. Ma anche al governo. Pur senza citarlo, l'infettivologo si è rivolto al ministro della Salute Roberto Speranza. Il motivo? "Chi ha seguito le raccomandazioni della scienza oggi è giusto che abbia un certo grado di libertà. Con lo scontro tra pro vax e no vax non si va lontano. È tempo di una riconciliazione". Insomma, addio mascherine e Green pass.

Un richiamo già ampiamente ribadito. "La gente è stanca - aveva già detto -. non si può andare avanti così. Invito la politica a fare attenzione: un cittadino stufo, quando hai a che fare con una malattia infettiva, è il pericolo maggiore in cui puoi imbatterti, perché non segue più alcuna regola". E ancora: "Limitare gli ingressi, con così tanti vaccinati, le mascherine e la sanificazione degli ambienti oltre che sbagliato è anacronistico. Quanto al green pass, a inizio primavera va messo un punto". Chissà se Bassetti verrò ascoltato. Al momento l'unica decisione presa dall'esecutivo è quella che riguarda il dispositivo di protezione individuale: via all'aperto dall'11 febbraio.

