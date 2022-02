CartaBianca, il drammatico racconto di Mauro Corona: "Dolore e tristezza, una morte disperata"

09 febbraio 2022 a

Si parla dello straziante caso di Como a CartaBianca. Nella puntata di martedì 8 febbraio su Rai 3, Mauro Corona ricorda quanto accaduto in questi giorni: una signora, Marinella Beretta, è stata trovata morta in casa da due anni. Un episodio che scuote l'alpinista, che - ospite di Bianca Berlinguer - si lascia andare a un lungo sfogo: "L’anziana trovata morta in casa dopo due anni? La malinconia di un dolore e di una tristezza perché nemmeno più la morte ha la dignità di essere accompagnata e accudita. Una morte in solitudine, disperata e silenziosa".

Lo scorso venerdì, infatti, la polizia ha rinvenuto il cadavere mummificato della donna. La signora sarebbe morta nel lontano 2019, ossia da quando le bollette si sono accumulate e i vicini di casa non hanno più avuto sue notizie. La signora non avrebbe parenti prossimi, motivo questo per cui nessuno l'avrebbe cercata. La stessa ministra per la Famiglia, Elena Bonetti, si è detta sconvolta per quanto accaduto.

"Ricordarne la vita è il dovere di una comunità che vuol restare unita – ha scritto la ministra Bonetti, che come tanti altri ha voluto commentare un dramma tanto incredibile quanto doloroso -. Abbiamo bisogno di non limitare gli orizzonti al privato e di tornare a curare i legami tra noi. Curarsi gli uni degli altri è l’esperienza delle famiglie, delle istituzioni, del nostro essere cittadini: nessuno deve restare solo".

