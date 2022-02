CartaBianca, Bianca Berlinguer asfalta Mauro Corona: "Questa roba te la potevi risparmiare", cosa esce di bocca all'alpinista

09 febbraio 2022 a

a

a

Botta e risposta tra Mauro Corona e Bianca Berlinguer. Succede a CartaBianca durante la puntata andata in onda martedì 8 marzo su Rai 3. Qui i due hanno scherzato sulle scalate delle cascate ghiacciate, di cui lo scalatore ormai ospite fisso è un esperto, con la giornalista che ha ammesso di voler provare anche lei l'ebbrezza di questo sport. Un siparietto che ha concesso a Corona di lasciarsi andare a qualche battuta, non gradita però alla conduttrice.

"Siete dei falliti". Bis di Mattarella? Il "vaffa" di Mauro Corona, attimi di gelo dalla Berlinguer

"No, è già ghiaccio lei...", ha tuonato l'alpinista scatenando la Berlinguer: "Questa battuta non mi piace e se la poteva proprio risparmiare, perché è frutto di luoghi comuni". Così, rientrati dalla pubblicità, Corona ha provato a raddrizzare il tiro. Invano. Il motivo? Questa volta le friggitrici ad aria. Il filosofo ha confessato che uno dei suoi figli ne possiede una, consigliandola anche all'interlocutrice: "La compri anche lei, perché sta mettendo su chili".

"Sa cosa dico sempre ai turisti che vengono in Italia?". Mauro Corona estremo, lo sconcerto della Berlinguer

Anche in questo caso la Berlinguer non ha preso bene la battuta e ha sbottato: "Ti pareva che doveva dire qualche cattiveria". Corona a quel punto, prima di scusarsi, ha cercato ancora di rimediare con una battuta: "Diciamo etti allora...". Ma la conduttrice non sembra averlo perdonato, tanto che durante l'intera puntata non sono mancate le frecciatine.

"La probabilità di morire". Vaccino e richiamo, Bassetti mostra questi numeri: sconvolgente | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.