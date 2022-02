Striscia la Notizia, Silvia Toffanin con Ezio Greggio. Ed Enzo Iacchetti? Dopo il Covid...

09 febbraio 2022 a

Non ci sono dubbi, è la notizia televisiva del giorno: si parla dell'esordio assoluto di Silvia Toffanin a Striscia la Notizia, in veste di conduttrice dietro al bancone dello storico tg di Canale 5. La prima volta sarà il prossimo lunedì, il 21 febbraio.

La conduttrice di Verissimo avrà al suo fianco Ezio Greggio, recordman assoluto e indiscusso in termini di conduzioni di Striscia. Per la Toffanin, una vesta inedita, divertente, un esordio assoluto nella squadra di Antonio Ricci. La coppia Greggio-Toffanin resterà al timone di Striscia soltanto per una settimana: da lunedì 28 febbraio, come previsto, il timone passerà a Francesca Manzini e Gerry Scotti.

In queste ultime puntate il tg satirico era condotto da Sergio Friscia e Roberto Lipari, due storici inviati di Striscia, che avevano preso il posto proprio di Greggio ed Enzo Iacchetti dopo che quest'ultimo era risultato positivo al Covid (Greggio era finito in isolamento). Greggio e Iacchetti avrebbero dovuto condurre fino al nuovo passaggio di testimone a Manzini e Scotti, ma il Covid ha cambiato i piani. Via col test-Toffanin al posto di Iacchetti, forse alle prese con qualche fastidioso postumo del virus.

