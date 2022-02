Avanti un altro, doccia ghiacciata per Paolo Bonolis: "Basta così", il siluro dai vertici Mediaset

09 febbraio 2022 a

Clamoroso stop dai vertici Mediaset al programma Avanti un altro condotto da Paolo Bonolis su Canale 5. Secondo quanto riporta il sito di Davide Maggio la trasmissione non andrà più in onda su Canale 5 a partire da domenica 13 febbraio 2022. Nel palinsesto, infatti, al suo posto è previsto il film di Checco Zalone Cado dalle nubi. La pellicola dovrà competere con L’amica geniale di Rai Uno e Che tempo che fa di Rai Tre.

Al momento si sa che le puntate serali previste di Avanti un altro non erano solo le quattro che sono andate in onda. Il programma, che ha faticato negli ascolti, avrebbe dovuto restare nel palinsesto sino a fine mese e a quanto pare le registrazioni rimaste verranno trasmesse prossimamente anche se al momento Mediaset non ha ancora deciso quando.

Il programma di Bonolis e Luca Laurenti rimane nel pre-serale di Canale 5, dove continua a ottenere ottimi ascolti nonostante la concorrenza spietata de L’Eredità. Nella giornata di martedì 8 febbraio Flavio Insinna ha registrato 3.403.000 telespettatori (21.40% di share) nella prima parte mentre nella seconda ha totalizzato 4.842.000 con il 24.80%. Bonolis, invece, ha ottenuto prima 2.658.000 (16.90%), poi 4.080.000 (21.10%).

