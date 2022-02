Non è l'arena, per Massimo Giletti si mette male: "Marcato a uomo", la mossa dei vertici Mediaset per fermarlo

10 febbraio 2022 a

a

a

Mediaset "marca a uomo" Massimo Giletti. Se La7 ha ri-spostato Non è l'arena alla domenica sera (sua originaria collocazione, fino alla scorsa edizione), Rete 4 decide di ricollocare Zona Bianca di Giuseppe Brindisi: il talk andrà in onda nel prime time del weekend a partire dal 12 febbraio, andando a sostituire Controcorrente, condotto da Veronica Gentili. Lo scontro non sarà inedito: Non è l’Arena e Zona Bianca erano infatti andati in contemporanea per circa quattro mesi, per la soddisfazione di Rete 4 che era arrivato a tallonarlo nelle ultime puntate.

"Giorgia Meloni in studio". Giletti a gamba tesa su Draghi e Salvini: anticipazioni pesantissime





"Un testa a testa - sottolinea TvBlog - che ha evidentemente gasato Mediaset, ora spinta dalla volontà di un ulteriore scontro diretto". Per Brindisi una conferma di stima da parte dei piani alti di Cologno Monzese e un bel tour de force, visto che Zona Bianca sta andando in onda dallo scorso 7 aprile 2021, senza mai fermarsi e saltando sia la pausa estiva sia quella natalizia, "attestandosi negli ultimi periodi su una media di share superiore al 4%", sottolinea sempre TvBlog. Per Giletti, che era sfuggito alla morsa delle partite di Juventus e Inter in Champions League, un altro cliente scomodo. Il rischio di finire nella morsa, questa sì inedita, di Fabio Fazio e Che tempo che fa su Rai3 e un talk politico targato Mediaset (senza contare l'effetto dei posticipi di Serie A, ovviamente), è concreto.

"Non me l'aspettavo da lei". Tezeta Abraham da Giletti cancella Lorena Cesarini in un minuto e mezzo | Video



L'effetto domino nel Biscione potrebbe coinvolgere la stessa Gentili: molto stimata dai vertici aziendali per il combinato massima resa (di ascolti e conduzione) e minima spesa, la giornalista forgiata da Marco Travaglio al Fatto quotidiano "potrebbe a sua volta spostarsi al mercoledì, anche se - conclude TvBlog - Controcorrente alla domenica fungeva da auto-traino considerata pure la presenza in access-prime time".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.