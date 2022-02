Matteo Bassetti sbrocca ancora in tv: "Questa roba mi fa schifo, perché me ne sono andato". Nervi tesi su La7

10 febbraio 2022 a

La mascherina? Una misura per mostrare i muscoli". Matteo Bassetti, in collegamento con L'Aria Che Tira su La7, giustifica così la necessità di eliminare l'obbligo del dispositivo individuale all'aperto. Ospite di Myrta Merlino alla vigilia dell'11 febbraio, giorno in cui la mascherina non sarà più necessaria fuori dai luoghi al chiuso, Bassetti ricorda che tutti gli altri paesi si stanno muovendo in questa direzione. "Io sono dell'idea - prosegue - che bisogna uscire dalla logica per cui mi metto la mascherina a causa del decreto, perché se no prendo 400 euro di multa".

Secondo l'infettivologo del San Martino di Genova bisogna lasciare liberi i cittadini di indossarla per sentirsi più sicuri, ma lo stesso discorso vale per chi all'aperto non la vuole tenere. E ancora: "Il nostro è un Paese debole con i forti e forte con i deboli: agli over 50 non vaccinati dà 100 euro di multa, mentre ai vaccinati che non hanno la mascherina 400".

Poi si passa alla cronaca, la conduttrice chiede una propria opinione al suo interlocutore in merito al caso dei genitori no vax che hanno sospeso l'operazione del figlio. I due infatti chiedono solo sangue non vaccinato. "Non è nulla di nuovo - commenta senza attendere il medico -, è già accaduto in passato per situazioni simili, quindi è giusto che il giudice sia intervenuto". Da qui l'amaro sfogo: "Sono schifato quando si dà lo stesso peso ai no vax in tv, ieri sera ero a una trasmissione e per questo me ne sono dovuto andare".

