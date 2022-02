Michelle Hunziker, ritorno su Canale 5? "Ha strappato il sì", chi piazza insieme a lei in prima serata

10 febbraio 2022 a

Un progetto nuovo e stimolante quello che vede coinvolta Michelle Hunziker, che per la prima volta andrà in onda con un one woman show, Michelle impossibile, su Canale 5. Le serate previste sono due, il 16 e il 23 febbraio. Accanto a lei in studio ci saranno tantissimi ospiti. Tra questi, quasi sicuramente la sua amica e collega Belen Rodriguez, Maria De Filippi e Pio e Amedeo. Mentre due comiche le faranno da spalla nel corso dello spettacolo: Katia Follesa e Michela Giraud.

Un'altra novità riguarda la figlia di Michelle, Aurora Ramazzotti. Giuseppe Candela su Dagospia scrive: "In entrambe le puntate sarà coinvolta sua figlia Aurora, nata dall'amore con Eros Ramazzotti. Aurora aveva partecipato da presenza fissa anche a un altro programma condotto dalla madre, Vuoi scommettere?".

La giovane aveva partecipato all'altro programma della madre in qualità di inviata. Il format prevedeva che a ogni puntata prendessero parte sette concorrenti, che scommettevano con i Vip in studio di riuscire a portare a termine sfide curiose o difficili da loro stessi proposte. Se la sfida non andava a buon fine, il concorrente doveva sottomettersi a una penitenza. Alla fine della trasmissione, il pubblico in studio votava la preferita tra le sette scommesse proposte, indipendentemente dall'esito, e il concorrente che otteneva più voti vinceva 10mila euro.

