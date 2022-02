Le Iene, Teo Mammucari-choc contro Belen Rodriguez. "Non sembri, sei una putt***"

11 febbraio 2022 a

a

a

Il caso è di quelli davvero clamorosi, soprattutto al giorno d'oggi, tra "Me too" e un perbenismo che spesso e volentieri sfocia nel buonsenso. Che succede? Quel che succede lo fa notare Gian Paolo Serino in un intervento su Dagospia. Riavvolgere il nastro e tornare all'esordio di Belen Rodriguez a Le Iene, nella puntata trasmessa su Italia 1 nella serata di mercoledì 9 febbraio.

"Non le voglio bene. Sembra ubriaca senza bere": Le Iene, Belen demolisce Alessia Marcuzzi

Come fa notare Serino, "nessuno sembra essersi accorto di niente ma durante la prima puntata de Le Iene Teo Mammuccari apostrofa così Belen Rodriguez". E come la ha apostrofata, presto detto: "Non sembri, sei una putt***". Certo, una battuta scherzosa, per quanto di dubbio gusto, ma come detto in premessa e come fa notare Serino, "in tempi di sexyality correct" quella a Belen risulta essere un'offesa bella e buona. Il tutto avviene alla ora 3 e 39 minuti della puntata in questione.

"Non un bel vedere". Belen, dettagli intimi e imbarazzanti contro Selvaggia: "Sex appeal zero, che roba è"

Sempre Serino, su Dagospia, fa notare come Belen "non sembra essersene accorta, forse perché, come ha dichiarato, “Le Iene sono sempre state il sogno della mia vita professionale”. Potrei scrivere, da critico letterario e scrittore, pagine intere ma su Teo Mammuccari in questa occasione stendiamo un velo pietoso", conclude tranchant Serino. Resta comunque inspiegabile, a tratti incomprensibile, il fatto che non si sia scatenata una minima polemica sulla vicenda. Almeno fino a quando non è stata rilanciata da Dagospia...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.