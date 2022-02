L'Eredità, ridono alle sue spalle? Flavio Insinna li inchioda: "Quei due scavezzacollo...", clamoroso su Rai 1

11 febbraio 2022 a

E si torna ancora una volta in studio a L'Eredità, il programma di Flavio Insinna su Rai 1, il quiz pre-serale più amato d'Italia. La puntata è quella di giovedì 10 febbraio, dove a imporsi è stato Lorenzo, nuovo campione che ha subito conquistato il conduttore. Per inciso, a L'Eredità dalla puntata del 9 febbraio sono tornati in studio anche Samira Lui e Andrea Cerelli, dopo il periodo di isolamento per Covid.

Al Triello, Lorenzo si è confrontato con Enrico e Veronica. Come detto, è stato proprio il primo a qualificarsi per il gioco finale della Ghigliottina, con un bottino di 230mila euro. Per inciso, Lorenzo è stato molto bravo nei "tagli", riuscendo a rimanere in gioco con 115mila euro, che avrebbe vinto se avesse azzeccato la parola misteriosa. Missione, però, fallita.

Le cinque parole indizio erano: luna, mare, domenica, moglie, X. E Lorenzo come risposta ha scritto sul cartoncino "giorno", a convincerlo ha poi spiegato soprattutto la "X". La risposta corretta però era "agosto". E Insinna ha poi spiegato il perché: Luna d’agosto (poesia di Cesare Pavese), ’Agosto, moglie mia non ti conosco’ (libro di Achille Campanile), ’Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto’ (film), ’Domenica d’agosto’ (titolo di un film), ’X agosto’ (la celebre poesia di Giovanni Pascoli). E mentre lo faceva, però, i rientranti Samira e Andrea si facevano grosse risate. Alle sue spalle. Tanto che Insinna lo ha notato e, con ironia, li ha ripresi: "Quei due scavezzacollo si prendono gioco di me... li amo troppo", ha concluso. Lorenzo, da par suo, potrà riprovarci già da questa sera.

