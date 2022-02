Domenica In, trema Gianni Morandi: chi porta in studio Mara Venier. Tam-tam impazzito: forse, domenica...

11 febbraio 2022 a

a

a

Tutto pronto per un'altra puntata di Domenica In, il programma condotto da Mara Venier su Rai 1. L'appuntamento è per domenica 13 febbraio, la seconda puntata dopo la conclusione del Festival di Sanremo. E la kermesse dell'Ariston sarà ancora al centro del programma della mitica zia Mara.

Infatti, TvBlog anticipa ospiti e contenuti della puntata di Domenica In, in onda sulla rete ammiraglia di Viale Mazzini a partire dalle 14. Il primo segmento si chiamerà Tutti pazzi per Sanremo e, in veste di opinionisti, ecco Fabio Canino, Pierluigi Diaco, Marino Bartoletti e Nunzia De Girolamo.

Imbarazzo per Federica Panicucci, versi agghiaccianti in diretta: ecco che cosa state sentendo | Video

Poi, ovviamente, anche alcuni dei protagonisti della kermesse condotta da Amadeus. Le prime due? Donatella Rettore e Ditonellapiaga, coppia molto chiacchierata: sia per le voci su presunti dissidi dietro le quinte, sia - e soprattutto - per le polemiche mosse dalla rettore contro Amadeus per aver accettato Jovanotti in duetto con Gianni Morandi. Jovanotti, infatti, ha confermato la sua presenza nel giorno stesso dell'esibizione, violando di fatto quanto previsto dal regolamento. Insomma, staremo a vedere se la Rettore avrà qualcosa da aggiungere a quanto già detto.

"Il mio Sanremo in ostaggio del Covid, prigioniero in una stanza 3x3": il calvario dell'inviato di Libero. A cosa siamo ridotti...

E ancora, per quel che concerne la pagina festivaliera, ecco anche Dargen D'Amico, Rkmoi e Tananai. Un parterre d'eccezione, a cui si aggiungerà anche Ornella Muti, l'eterna attrice e co-conduttirce con Amadeus nella prima serata del Sanremo 2022, il festival dei record.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.