Striscia la notizia, Paolo Bonolis "superdotato": "Il tuo uccello". Proprio sotto lo sguardo di Elisabetta Gregoraci...

12 febbraio 2022 a

Ci mancava solo la (finta) erezione in diretta. Paolo Bonolis scatenato ad Avanti un altro, il quiz di Canale 5. Tutto "merito" di Patrizia De Blanck e di Elisabetta Gregoraci, splendida e seduta a fianco del conduttore re di Mediaset (anche se la versione serale domenicale è stata sospesa dalla rete per scarsi risultati di ascolti). E Striscia la notizia si getta a capofitto sulla gag a luci rosse.

"Parliamo dell'uccello del paradiso", introduce il quesito Bonolis. La Contessa si butta: "Che sarebbe il tuo". "No tesoro mio, il mio ormai è una pelle di daino...", risponde un po' imbarazzato Bonolis. "Guarda che la tua fama ha varcato le Alpi e gli Appennini - insiste la De Blanck -, sei noto per essere superdotato". Bonolis guarda sconcertato verso gli autori. "Me lo ha detto anche Sonia", conferma Patrizia citando Sonia Bruganelli, moglie del conduttore. Fonti certe e privilegiate, come dire, ma Bonolis minimizza: "Lei si confonde tra l'uno e l'altro...".





Bonolis, erezione in diretta? Guarda il video di Striscia la notizia

Poi prende la parola la Gregoraci, per leggere le opzioni per la risposta. Ma Bonolis la interrompe guardando malizioso verso le proprie zone basse. "Fermo! Cuccia!". Sì, sta proprio tenendo a bada il gioiello di famiglia, mentre Elisabetta a pochi centimetri da lui non osa alzare lo sguardo. "Bonolis parla con le proprie parti basse - notano da Striscia -, del resto anche lui èun membro della trasmissione".

