C'è posta per te, Chiara e Simone scandalizzano tutti: "Mi ha messo le corna, ma...". Sesso, dettagli intimi

Bufera su C’è posta per te e la colpa è tutta di Chiara e Simone. I due coniugi, con due figli, hanno alle spalle una storia di tradimenti e riappacificazioni. L'uomo per due volte ha messo le corna alla moglie, anche se nella seconda occasione giura di aver visto un'altra per quattro volte "ma senza consumare".

La goccia che ha fatto traboccare il vaso, perché Chiara l'ha cacciato di casa. La rottura però non è definitiva, come spiegato da Maria De Filiippi. "Ciao ‘amo’, so che non te lo saresti mai aspettata di trovarmi qua, volevo chiederti scusa davanti a tutti e di perdonarmi dei tradimenti e delle umiliazioni perché non te le sei meritate", si è presentato Simone, chiedendo il perdono a Chiara: "Le persone possono cambiare, per me potrebbe essere il primo passo per essere una nuova persona che smette di dire bugie, per essere più limpido e sincero".

E qui è intervenuta la De Filippi, sottolineando come tra i due ci siano "ancora rapporti intimi qualche volta". "Si mi ha tradito e non lo faccio entrare in casa - conferma la moglie - ma abbiamo ancora dei rapporti intimi". Sui social piovono critiche: "Si però scusate, il senso di andarci a letto ma non perdonarlo quale sarebbe?". "Già che ha rapporti intimi dopo aver subito due volte le corna la dice lunga…". "Ma come si fa a riandare a letto con uno che ti tradisce ripetutamente? Come si fa? Che schifo". Alla fine i due si sono riappacificati, e il fatto avrebbe avvalorato la tesi di molti che hanno sostenuto come la storia fosse "finta" e fosse già tutto prestabilito.

