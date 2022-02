Le Iene, Belen Rodriguez: "Prometto che alla prossima puntata...", dopo gli insulti la strepitosa risposta

14 febbraio 2022 a

a

a

L'esordio di Belen Rodriguez alla conduzione de Le Iene ha attirato molti complimenti ma anche diverse critiche. Più di un fan non ha apprezzato l'eccesso della showgirl argentina, che si è presentata su Italia 1 con una minigonna che poco lasciava spazio all'immaginazione, un trucco accentuato e una frangetta sbarazzina. Per alcuni tutto un po' troppo provocante.

"Non sembri, sei una putt***". Le Iene, Teo Mammucari-choc contro Belen Rodriguez: un caso clamoroso

"Senza trucco sei bellissima, risplende ancora di più la tua dolcezza" scrive un'utente sotto all'ultimo post pubblicato dalla Rodriguez su Instagram. "Prometto che nella prossima puntata de Le Iene mi trucco di meno!", replica immediatamente Belen lasciando in attesa i telespettatori.

"Nessuno ritorno di fiamma con Belen", ma... De Martino ci prende per fessi? Come si incastra da solo

Ma sono tanti anche coloro che hanno tirato in ballo la chirurgia estetica: "Ma perché una stra**ga deve rovinarsi col silicone", si legge sui social mentre un altro utente continua: "In tre mesi è riuscita a farsi gonfiare ancora di più le labbra", "Si è rovinata con il botulino, non l’avevo nemmeno riconosciuta". Oltre ai ritocchini, però, non si fa che parlare del presunto ritorno di fiamma tra la Rodriguez e Stefano De Martino. I due, sposati poi separati, si sono riavvicinati già una volta e le ultime foto fanno pensare a un'ulteriore riappacificazione. Anche se i diretti interessati continuano a smentire.

Video su questo argomento Belen "put***a?". Caso Iene, l'audio rivelatore: cosa le dice davvero Teo Mammuccari

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.