Michelle Hunziker, la missione: distruggere la Rai. Indiscrezioni: cosa c'è dietro al suo ritorno in tv

Con l’arrivo della primavera Mediaset prepara nuovi programmi per sfidare la Rai. La prima decisione presa dai vertici del Bisconi è lo slittamento dello “Show dei Record” con Gerry Scotti. Doveva partire domenica 13 febbrio, la settimana dopo la chiusura del serale di Paolo Bonolis, ma è saltato. Intanto “Avanti un altro! Pure di sera” tornerà a primavera inoltrata e nel preserale vola con ascolti intorno al 20% di share. Il buco della mancata trassmissione di Scotti è stato risolto con dei film di Checco Zalone: domenica scorsa è andato in onda Cado dalle nubi, la promma (20 febbraio) ci sarà “Che bella giornata”.

Inoltre Michelle Hunziker sarà la protagonista al mercoledì di due puntate di “Michelle Impossible”. Nella prima avrà ospiti del calibro di Maria De Filippi, l’ex marito Eros Ramazzotti e la loro figlia Aurora. Silvia Toffanin, invece, affiancgerà zio Greggio per una settimana (dal 21 febbraio) nella conduzione di “Striscia la Notizia”. La settimana successiva toccherà a Gerry Scotti con l’imitatrice Francesca Manzini.

Il 15 marzo torna “La Pupa e il Secchione Show” con Barbara d’Urso in conduzione. Il programma va in onda al martedì in prima serata su Italia 1, mentre su Canale 5 c’è la Champions League. Mediaset vuole vincere nella gara degli ascolti. Inoltre Mediaset ha appena finito di doppiare la serie francese La Flamme che ha per protagonista un uomo che dovrà scegliere tra 13 pretendenti, in una presa in giro demenziale del dating show.

