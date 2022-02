È sempre mezzogiorno, Antonella Clerici sbrocca in diretta contro la Rai: "Basta, voglio fare la trasmissione", senza precedenti

15 febbraio 2022 a

Troppa pubblicità e Antonella Clerici perde le staffe. La conduttrice di E' sempre mezzogiorno su Rai 1 si è sfogata in diretta dopo l'ennesima lunga interruzione pubblicitaria: "Ora basta vorrei fare la trasmissione...". Poi ha lanciato una frecciatina: "Speriamo di non diventare un contenitore di pubblicità perché vorrei anche fare la trasmissione". L'affollamento pubblicitario, in questo caso, è da ricondurre proprio alla Clerici, uno dei volti più noti e amati di Rai Uno, e al grande successo raggiunto dal suo programma.

Che il suo programma abbia successo, tra l'altro, lo dimostrano gli ascolti sempre alti. Il fatto che ci sia molta pubblicità, quindi, rappresenta per certi versi un riconoscimento del suo lavoro. Allo stesso tempo, però, si tratta anche di qualcosa che rischia di minare il successo suo e della trasmissione. Il sito di Leggo ha confermato: "In effetti - abbiamo calcolato orologio alla mano riguardando le immagini - l'interruzione pubblicitaria era durata praticamente ben 5 minuti".

Dopo la lamentela, però, la Clerici ha ripreso regolarmente la conduzione del programma. Non facendo più alcun commento, nemmeno quando è partito il blocco pubblicitario successivo. Nel frattempo, ci si chiede se arriveranno reazioni da parte dell’azienda o di Rai Pubblicità. Non resta che aspettare.

