Cristina D'Avena a Stasera è tutto possibile, scollatura esagerata. La regia inquadra tutto: spettacolo per adulti

Scene ad alto tasso erotico per Cristina D'Avena a Stasera tutto è possibile, il game-show di Rai2 condotto da Stefano De Martino. In studio c'è, tra i tanti ospiti vip, anche la cantante delle sigle dei cartoni animati anni 80 idolo di tanti bambini che ora, cresciuti con lei, la adorano sia per le doti canore sia per quelle fisiche. A 57 anni splendidamente portati, l'ugola bolognese (rivelatasi da bambina, neanche a farlo a posta, a Lo Zecchino d'oro) si presenta con un vestito che mette in evidenza il suo notevole décolleté. Un dettaglio fisico che la D'Avena sfrutta con grande auto-ironia anche su Instagram, scatenando orde fameliche di follower in commenti spesso un po' troppo sopra le righe.

Quando l'ex reginetta dei bimbi si presa al gioco Cookie face, il giochino innocente si trasforma in un intrattenimento per adulti. La prova consisteva nel riuscire a prendere in bocca un biscotto appoggiato sulla faccia. Piccolo particolare: non poteva usare le mani. E così parte tutta un serie di smorfie facciali, movimenti di labbra e lingua della chiarissima allusione sessuale. La regia di Rai2, tra l'altro, ha colto la palla al balzo con inquadrature dall'alto, a piombo, che regalavano ai telespettatori scorci proibiti nella sua abbondante scollatura. "Vivaddio - esulta Dagospia - che c’è ancora Cristina che non si lascia circuire dalle menate sullo sfruttamento del corpo della donna".

