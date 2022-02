Gf Vip, Delia Duran e il raptus in bagno: gesto-choc, ecco perché la vogliono cacciare dal reality

17 febbraio 2022 a

Il gesto di Delia Duran al Gf Vip fa parlare tutti: è davvero a rischio squalifica? Si tratta di un gesto-choc con Alex Belli, che è tornato da poco nella casa di Cinecittà. In pratica, Delia Duran - in queste ore - ha scatenato un vero e proprio polverone sul web, si parla di "cacciata" dal reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, almeno secondo i beninformati.

Cosa è successo? Adesso vi spieghiamo. Dopo una notte di fuoco con Alex Belli - che risale all’altro ieri - è accaduto un qualcosa che ha mandato su tutte le furie i concorrenti: Delia si è praticamente tolta il microfono violando tutte le regole del gioco, il tutto all'interno della casa del reality. Infatti, nessuno dei concorrenti può essere nella casa senza il microfono. Ma come mai ha deciso di non utilizzarlo? I richiami non sono mancati e forse la Duran l'ha fatto per lasciarsi andare ad una ritrovata intimità con Alex Belli. Il pubblico, però, tuona: deve essere squalificata.

Ma Delia Duran, però, non sarà squalificata. Anzi. Adesso è lei al centro di ogni tipo di dinamica, dopo l'ingresso di Alex Belli nella casa di Cinecittà. Non è la prima volte che i concorrenti si sono tolti i microfoni nella casa con le urla della Produzione. Un altro caso, dopo quello di Delia Duran, è legato a Sophie Codeogni - che qualche notte fa si sarebbe tolta i microfoni.

