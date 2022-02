Striscia la Notizia, sul tavolo di Vladimir Putin lungo 5 metri... roba da non credere: cosa compare all'improvviso

18 febbraio 2022 a

Il tavolo di cinque metri che in questi giorni separa Vladimir Putin dai suoi numerosi interlocutori, da Macron a Scholz, passando pure per il suo ministro degli Esteri Sergej Lavrov, ha fatto molto discutere. Ma soprattutto ha rubato la scena ai leader ritratti alle sue due estremità. Questo tipo di arredo ha scatenato anche una valanga di parodie e meme sui social. Molti di questi sono stati ripresi da Striscia la Notizia.

In uno dei meme ripresi dal tg satirico, il tavolo che separa Putin da Lavrov diventa un lungo bancone, uno di quelli dove di solito si mangia sushi. In un altro, invece, il mobile si trasforma in una sorta di pista da bowling. "E il birillo da colpire è Putin", aggiunge ironicamente Ezio Greggio nel servizio.

In un'altra foto ritoccata, poi, il tavolo si trasforma in una pista da curling, forse un omaggio alle Olimpiadi invernali che si stanno tenendo a Pechino proprio in questi giorni. Per qualcun altro infine quella tavolata ricorda un po' quella dell'ultima cena. E così c'è chi si è divertito a modificare la foto, aggiungendovi i protagonisti del famoso quadro di Leonardo Da Vinci.

Qui il servizio di Striscia la Notizia sui meme più divertenti sul tavolo di Putin

