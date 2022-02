Belen Rodriguez, bordata di Paola Ferrari a Belve: "Non è un'artista straordinaria, ma...", come ha fatto carriera

19 febbraio 2022 a

Paola Ferrari non le ha di certo mandate a dire. Intervistata da Francesca Fagnani a Belve, la giornalista sportiva si è tolta qualche sassolino dalla scarpa. In particolare su Diletta Leotta e Belen Rodriguez. Nella puntata di venerdì 18 febbraio del programma di Rai 2 la Ferrari ha esordito dicendo che "nel mondo dello spettacolo ancora ci sono delle usanze dove le donne usano certe situazioni per trovare dei posti. Questa è la cosa peggiore che possono fare alle altre donne. Quindi sono nemiche delle donne".

Eppure nei confronti della showgirl argentina qualche critica l'aveva. In passato la Rodriguez era stata etichettata come "furba, ricca e priva di ogni talento" e oggi non cambia idea. "Belen - ha ribadito alla compagna di Enrico Mentana - è molto brava. Pur non avendo un’eccellenza né nel ballo né nel canto è stata brava a trovarsi una strada". Anzi, ha aggiunti, "ho scoperto che Belen è molto più brava di tante altre". Ma - è il suo ragionamento - "non è un’artista straordinaria".

Non viene risparmiata neppure la Leotta. Sulla collega, la giornalista aveva già detto la sua. Nel mirino i ritocchini estetici. Gli stessi che, a suo dire, l'avrebbero portata dove è adesso. Ma non è tutto, incalzata dalla conduttrice la Ferrari ha sottolineato che la "Leotta ha diritto a fare quello che vuole. Sbaglia chi la mette su un piedistallo come esempio. Lei è molto brava, più brava di quello che ero io alla sua età". Eppure, come le ha ricordato la Fagnani, anche lei fu notata da Enzo Tortora per il suo fisico. "E allora - ha chiesto la conduttrice - non può diventare una colpa nemmeno per le altre però no?". "Ognuno fa quello che vuole - è stata la replica in tempo record. A me non piace ma è una scelta mia".

