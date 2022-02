Verissimo, il dramma segreto di Teo Mammucari: "Andavo a scuola e puzzavo". Prima del successo e della tv...

19 febbraio 2022 a

Teo Mammucari è ormai uno dei personaggi televisivi più affermati all’interno di Mediaset, ma il suo percorso verso il successo è stato lungo e tortuoso. Ospite di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo, il conduttore - che è il padrone di casa della nuova edizione de Le Iene, affiancato da Belen Rodriguez - ha parlato senza filtri della sua carriera.

“Gli inizi non sono stati facili - ha dichiarato davanti alla Toffanin - ma il mio lavoro non è semplice tuttora. Vengo dalla strada, facevo l’imbianchino e poi andavo a scuola di teatro che puzzavo di vernice. Quelle cose ti formano, ti fanno diventare duro. Poi ho montato impianti di allarme, ho fatto il garagista, ma mi cacciavano tutti perché scherzavo troppo”. Un difetto che però poi è diventato una qualità all’interno del panorama televisivo: “Un giorno mi ha chiamato Davide Parenti, l’autore de Le Iene - ha svelato - per farmi fare l’inviato ma non avevo idee particolari da proporgli”.

“In ascensore - ha proseguito Mammucari - una signora mi pulisce la giacca e ho capito che la cosa funzionava. Allora ho pensato di rifarlo nei servizi. Poi è arrivata la proposta per fare in Rai ‘Libero’, un programma che è stato un successo e da lì è iniziato il mio percorso”.

