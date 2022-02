Gf Vip, Soleil Sorge e Delia Duran? Esplode l'amore saffico: bacio estremo, mani ovunque, mosse proibite. Immagini forti

20 febbraio 2022 a

Raptus saffico al Gf Vip, il reality di Alfonso Signorini su Canale 5. Il più impensabile dei raptus: il triangolo tra Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran infatti non è a un punto morto. Tutt'altro.

Infatti, nel corso di una festa in maschera, ecco che scatta un clamoroso e profondissimo bacio tra le due ragazze, tra Delia e Soleil, tra le due rivali. Tutto vero. Impensabile, ma vero: si sono avvinghiate, scagliate a terra per poi baciarsi con clamorosa e incontenibile passione. Le mani che volavano ovunque, strette, incontenibili. Una passione che non si è vista neppure nei confronti di Alex.

Certo, l'alcol a fiumi che scorreva durante la festa avrà per certo giocato un ruolo. Di sicuro, Soleil Sorge, a caldo, ha dato una spiegazione seppur parziale: "Le dicevo hai brutte vibrazioni, liberatene, allora l'ho tirata e ci siamo baciate". Insomma, la butta un po' sul filosofico. Poi, dalla Sorge, un nuovo attacco ad Alex Belli: "Sotto le coperte mi hai detto Soleil ti amo - ha rivelato -. Tu sei un falso, perché mi hai detto che avevi messo in dubbio la tua vita». «Basta fare la paracula, ammetti i tuoi sentimenti - ribatte lui - io con te ho ammesso il mio innamoramento e tu ti trattieni. Non ammetti quello che hai nel tuo cuore per me". E la soap, insomma, continua.

