Striscia la Notizia, Vittorio Brumotti minacciato e preso a schiaffi: "Muori di Covid o ti spariamo"

21 febbraio 2022 a

a

a

"Ti spareranno in fronte. Devono morire tua mamma e tuo padre". Queste le minacciose parole con cui Vittorio Brumotti è stato accolto a Rancitelli, quartiere di Pescara dove già nel 2019 era stato aggredito insieme alla sua troupe mentre documentava lo spaccio. Questa volta a minacciare l’inviato è una donna che vende cocaina ai tanti clienti in coda davanti alla porta di casa, come mostra Striscia la notizia, in onda questa sera su Canale 5 alle 20.35.

"Agguato in ospedale". Brumotti, non solo il pugno in faccia: il video-choc che Striscia non aveva ancora mostrato | Guarda

La signora, che a un certo punto prende pure a schiaffi Brumotti, gli ha urlato di tutto: "Cesso. Buffone. Hai rotto il ca**o. Sei una mer**a. Devi morire sotto un camion. Tu devi fare un incidente mortale. Devi morire di Covid. Devi prendere un tumore". Insulti tremendi che non sono certo rimasti tali. Sono arrivate secchiate d’acqua, lanci di bottiglie e altri oggetti, tra cui addirittura una pentola, che per un soffio non è finita in testa a Brumotti. Solo grazie all’intervento delle forze dell’ordine la troupe del Tg satirico, diretto da Antronio Ricci, è riuscita a evitare il peggio.

"Ti vendono a pezzi". Brumotti, minacce-choc davanti alle vittime della Uno Bianca: orrore a Striscia | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.