Amici, il ritorno di Stefano De Martino: "Ecco cosa farà". Le indiscrezioni: la Rai che dice?

Francesco Fredella 22 febbraio 2022 a

a

a

Certi amori fanno giri immensi e poi ritornano. Non solo le questioni di cuore tengono banco nella vita di Stefano De Martino, ma anche le faccende televisive. Il ballerino, infatti, torna lì dove tutto ebbe inizio. Sarà uno dei giudici del serale di Amici. La prima puntata della nuova edizione del talent show è prevista sabato 19 marzo. La notizia dell'arrivo di De Martino trapela da Tv Blog, che la dà per certa. Eppure il ballerino è impegnato con ben due programmi in Rai, Stasera tutto è possibile e Made in Sud: Si tratta insomma di un bel momento professionale per l’ex marito di Belen Rodriguez.

“Però loro non muoiono”. Belen Rodriguez sconvolge la Toffanin: la frase-choc sugli ex De Martino e Spinalbese

De Martino, quindi, sarebbe pronto a tornare nella trasmissione che l'ha visto protagonista nel 2009. Dopo essere stato uno degli allievi più amati dalla tv, per lui c'è stato il salto nel mondo dello spettacolo: prima le nozze con Belen - finite su tutti i giornali - poi il debutto da conduttore. Tra l'altro adesso il ballerino è finito di nuovo nel vortice del gossip per via del presunto ritorno di fiamma con Belen. Anche se lui dice che c'è solo un rapporto di grande stima fra ex, tutto farebbe pensare che i due siano tornati insieme, felici come un tempo.

"Cosa ha ricominciato a fare". Pio e Amedeo umiliano Belen: imbarazzo e gelo con la De Filippi

La conduttrice argentina, inoltre, ha chiuso da poco con Antonino Spinalbese, l'hairstylist arrivato nella vita della showgirl qualche tempo fa. Un colpo di fulmine e poi, improvvisamente, l'addio. Che ha scosso tutti. Pochi giorni fa, invece, Stefano è stato "pizzicato" dai paparazzi mentre aspettava Belen in aeroporto al suo rientro da una vacanza all'estero. E per finire la notte insieme. Chissà quanto ancora ci aspetterà nei prossimi mesi.

"Chi pensavo che fosse. E invece...". Belen Rodriguez, la drammatica confessione su Antonino: ora si capisce tutto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.