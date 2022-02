GfVip, Miriana Trevisan vede un fantasma: "Succede anche con un tumore", inquilini sconvolti

Francesco Fredella 24 febbraio 2022 a

Fantasmi nella casa del Grande Fratello Vip? Non è la prima volta che se ne parla. Adesso pure Miriana Trevisan, dopo le presunte apparizioni degli anni scorsi, sembra che la storia si ripeta. E adesso l'ex ragazza di Non è la Rai vede i fantasmi. Tutto accade martedì notte quando la showgirl lascia i suoi coinquilini senza fiato. Jessica, Barù e Sophie sono appena andati a letto, Miriana Trevisan inizia a parlare da sola. La Codegoni si spaventa e le chiede cosa sia accaduto. Lei risponde: “C’è un’entità qua ragazzi. Piacere spirito, adesso però devi andare in pace. Con chi parlo? Con lo spirito. Guardatelo, non lo vedete? L’avete visto? Lo vedi che è lì? Parlo con l’entità". Poi continua: “Se vedo una persona che sta in un certo modo capisco che problema di salute ha. Però non lo dico mai assolutamente. Se succede anche con i tumori? Sì“.

Sicuramente, questa sua dichiarazione fa agitare le acque: i tumori vengono diagnosticati da un medico, dopo una serie di analisi e non da una presunta sensitiva. Si tratta di un'esternazione di Miriana che, probabilmente, farà spaccare a metà il pubblico in Rete. E non solo. Secondo una parte del web questo comportamento di Miriana potrebbe farla scendere dal punto di vista del gradimento del pubblico, visto che era tra le preferite sul fronte della finalissima (che ormai è davvero ad un passo). Quando uscirà, poi, dovrà incontrare Biagio D'Anelli, con cui ha avuto un flirt lampo durante la sua permanenza nella casa di Cinecittà.

