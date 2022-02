Michelle Hunziker, terrificante confessione: "Quell'agente dello spettacolo...". Violenze, chi smaschera in diretta tv

24 febbraio 2022 a

"Ho subito violenze fisiche, verbali e psicologiche". Michelle Hunziker, nel corso della seconda e ultima pontata di Michelle Impossible su Canale 5, non risparmia al pubblico in studio e a casa momenti di dolorose confessioni private. Con lei, sul palco, c'è anche Ambra Angiolini e con l'ex diva di Non è la Rai, oggi attrice stimata e di successo, arrivano parole intense, dritte al cuore.

"Quando iniziai a lavorare un agente del mondo dello spettacolo mi rifiutò dicendo che avevo il polpaccio grosso. Oggi ho capito che non avevo sbagliato lavoro, ma avevo sbagliato persona". spiega la showgirl svizzera, con grande sincerità. Il tema è quello dell'autostima perduta, un problema condiviso da molte donne e uomini. "In questo periodo - ha ammesso, riferendosi alla fresca separazione dal marito Tomaso Trussardi dopo 10 anni - mi chiedono spesso come sto. Penso spesso a quello che sto facendo qua, mi sento a mille e gasatissima, perché questo è sempre stato il mio sogno”, racconta al suo pubblico. Un attimo dopo però mi trovo ad affrontare un momento particolare. Sono fortissima e piena di autostima, ma un attimo dopo sono come di vetro, fragile. L’unica cosa che ho capito è che non devo mai assolutamente perdere l’amore per me stessa. E comunque sono stati dieci anni intendi che mi hanno regalato Sole e Celeste".

Quindi, con Ambra, la riflessione sulla forza femminile: "Ho fatto l’amore per la prima volta con l’uomo sbagliato - ricorda la Angiolini -. Mi diceva che per rivederlo dovevo assolutamente dimagrire. Ho iniziato a vomitare, così sono diventata bulimica. Oggi vomito le persone sbagliate fuori dalla mia vita". La Hunziker le risponde: "Ho subito violenze fisiche, verbali e psicologiche. Ho sbagliato ad accettarlo. Oggi aiuto gli altri a non commettere lo stesso errore",

