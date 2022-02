Gf Vip, Nathalie Caldonazzo cacciata? "Mai sentito uno schifo del genere": choc, cosa le esce di bocca

Francesco Fredella 24 febbraio 2022 a

Nuova bufera al Grande Fratello Vip. Adesso, Nathalie Caldonazzo, a quanto pare, ha pronunciato una frase che potrebbe essere oggetto di polemica: la showgirl potrebbe essere espulsa dal programma di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini per queste parole, che però non sono andate in onda "né su Mediaset Extra, né sulla seconda regia disponibile sul sito ufficiale del reality" (come racconta Davide Maggio). Alcuni inquilini, però, si sono espressi su questa frase della Caldonazzo - che ha ammesso: “Mi ha deluso tanto perché ero fiera del suo essere". Ad un certo punto, nella vicenda, interviene Soleil Sorge che dice: "non ho mai sentito una frase così brutta in tutta la mia vita".

Nel caos di questo reality, dove sono tutti contro tutti, spunta anche Alessandro Basciano. E dice: "Spero per lei che non esca, visto che è da squalifica". Si tratta di una frase abbastanza forte contro la Caldonazzo. Quella frase incriminata sarebbe stata pronunciata lunedì scorso, la Caldonazzo si trovava in compagnia di Basciano e Jessica Selassié - che non vuole più chiarire.- "Mi è calata proprio, sapendo poi ’sta roba qui che è una roba schifosa, per cui ti dico ciao e spero che te ne vai da questa porta rossa. Con tanto di cuore", dice. E poi interviene anche la Trevisan: “Mi veniva voglia di dirle: ‘Ma perché l’hai detto? Ma ti stai a render conto?“.

C'è un altro mistero: la regia, a quanto pare, ha abbassato il volume del microfono dei concorrenti. Che non sanno cosa sia davvero accaduto. Uno di loro, davvero furioso, è Barù Gaetani: “Se questa cosa esce e loro non prendono una posizione la prendo io. Di essere associato a queste robe tolleranza zero“. Adesso occorre capire se stasera, durante la diretta settimanale, sarà affrontato da Signorini l’argomento Caldonazzo. Oppure tutto andrà nel dimenticatoio? Intanto, secondo una ricostruzione di Leggo, pare che la Caldonazzo abbia detto: “Il cibo lo ruba Jessica, d’altronde è un vizio di famiglia". Si tratterebbe di un'accusa molto pesante nei confronti delle principesse e della loro famiglia. Questo potrebbe valere una squalifica?

