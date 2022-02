Ucraina, Antonella Clerici sotto-choc: "Sembra che la storia...", il crollo in diretta tv

24 febbraio 2022 a

Il risveglio questa mattina è stato traumatico per il mondo intero. La notizia dell'invasione russa dell'Ucraina ha colpito e spiazzato tutti, anche Antonella Clerici, che non ha potuto fare a meno di parlare del delicato argomento all'inizio della puntata di E' sempre mezzogiorno, in onda su Rai 1. La conduttrice ha manifestato tutta la sua preoccupazione, mettendo da parte il tono allegro e spensierato che siamo abituati a sentire.

"Sembra che la storia non ci abbia insegnato niente", ha detto Antonella in modo commosso. Poi ha continuato: "E’ complicato entrare nelle vostre case dopo aver sentito queste terribili notizie e poi cercare di fare un programma leggero. Questa mattina ci eravamo svegliati pensando a un giovedì grasso… Abbiamo sentito dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia". La conduttrice ha sottolineato anche il fatto che ormai sembra non ci sia più un attimo di pace: "Dopo il Covid pensavamo di tirare un respiro di sollievo e invece siamo ancora qui a parlare di conflitti importanti. Putin dichiara guerra e i bambini, le donne, gli uomini che abbiamo visto spaventati tentano una fuga, per dove non si sa".

La Clerici ha parlato di "un dolore forte, indescrivibile, dopo il Covid non ci meritavamo tutto questo. Il Covid è stata una cosa mondiale e queste è una guerra che rischia di coinvolgere tutti gli equilibri. Siamo in diretta, il Tg1 può prendere la linea quando vuole, noi cerchiamo di cucinare e tenerci così… Un po’ tutti stretti stretti".

