Michelle Hunziker, foto proibite dal backstage di Michelle Impossible: si vede (quasi) tutto

Michelle Hunziker ha stregato tutti col suo one woman show in prima serata su Canale 5. Lo spettacolo, seguito da tantissime persone sia nella prima che nella seconda ed ultima puntata, è stato pensato per festeggiare i 25 anni di carriera della showgirl e conduttrice. Prima di salire sul palco e dare inizio allo show, però, ieri Michelle si è ripresa nel dietro le quinte, raccontando un "segreto" ai suoi fan.

"Vi devo dire una cosa - ha rivelato la Hunziker rivolgendosi ai suoi seguaci su Instagram prima di entrare in scena -. Questa seconda puntata è improvvisata, non abbiamo pensato a niente. E' un'onda, surfiamola". La showgirl indossava un corpetto nero che le metteva in risalto il decollete. Poi, riferendosi alla sua truccatrice, ironicamente ha detto: "Nel frattempo qualcuno mangia in continuazione". Questo, comunque, non è l'unico momento del dietro le quinte che la conduttrice ha regalato ai suoi fan.

Un altro momento di backstage, ripreso e postato su Instagram, è quello in cui Michelle e la sua ospite, Ambra Angiolini, hanno ripetuto i passi del ballo che poi hanno fatto sul palco davanti al pubblico. La coppia di amiche, già avvolte nelle vestaglie rosse con le quali sarebbero entrate in scena, hanno messo a punto gli ultimi dettagli prima di mostrarsi a tutti e scatenarsi.

