Tg1, clamoroso buco sulla guerra in Ucraina: "E paghiamo pure il canone...". Impensabile: dov'era la direttrice Maggioni

La Rai ha stravolto tutti i palinsesti, come è giusto che sia, per coprire nel miglior modo possibile la crisi ucraina, che a partire dalla notte di giovedì 24 febbraio si è trasformata in una vera e propria guerra, con Vladimir Putin che ha lanciato ufficialmente l’attacco con lo scopo di conquistare tutto il Paese. Monica Maggioni, direttrice del Tg1, ha passato la giornata di ieri quasi sempre in onda.

Si è inserita di continuo, tra mattina e pomeriggio, venendo però a mancare in uno dei momenti più importanti, quello della conferenza di Joe Biden. Il presidente americano ha messo un po’ in imbarazzo viale Mazzini, che nessuno dei primi tre principali canali che è stato in grado di trasmettere il suo intervento in diretta. Un “buco” che non è stato affatto gradito dalla commissione parlamentare di vigilanza Rai, dato che i telespettatori hanno dovuto fare affidamento al solito speciale di La7 condotto da Enrico Mentana per riuscire a seguire in diretta la conferenza di Biden.

Una figuraccia abbastanza inspiegabile per la Rai, che pure aveva offerto un ottimo servizio pubblico, dedicando praticamente tutto il palinsesto dei primi tre canali alla copertura di quanto sta accadendo in Ucraina. “A cosa serve il canone se la Rai fa disservizio pubblico?”, è stato il duro commento del deputato Michele Anzaldi.

