L'aria che tira, Vittorio Sgarbi imbarazza la Merlino: "Putin e l'Ucraina come Mentana con te"

25 febbraio 2022 a

Momenti di grande imbarazzo a L'aria che tira. Il programma di La7 sta finendo, Myrta Merlino saluta i suoi ospiti ma Vittorio Sgarbi la interrompe: "Volevo fare una battuta. Per capire la situazione, tu pensa che Enrico Mentana rispetto a te è come Vladimir Putin con l'Ucraina, pensa all'elezione del presidente della Repubblica". Il paragone di Sgarbi è tanto sottile quanto ardito. L'obiettivo ormai di chiarato del presidente russo, dopo 48 ore di occupazione militare con i tank che marciano su Kiev, è quello di destituire il presidente Zelensky in un modo o nell'altro. Che sia per golpe militare dell'esercito ucraino ("Le autorità al potere sono drogati nazisti, vorrei trattare con voi", ha esortato i soldati ucraini lo Zar) o, peggio, per effetto di una vera e propria esecuzione nelle concitate fasi dell'assedio alla Capitale. Da qui al riferimento alla Maratona Mentana che aveva spodestato L'aria che tira nei palinsesti di La7 ce ne passa, e la Merlino strabuzza gli occhi.

"Ah beh siamo tornati alla presidenza della Repubblica, quando Mentana faceva le diretta al mattino. Ti faccio presente che con la guerra sto andando in onda io... L'Ucraina è salva", se la cava con una sonora e un po' tirata risata Myrta, ringraziando Sgarbi e il pubblico a casa. Pubblicità.

