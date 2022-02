I fatti vostri, Anna Falchi e la confessione più intima: "Ecco perché piaccio anche alle donne"

26 febbraio 2022 a

Anna Falchi è per la prima volta alla conduzione insieme con Salvo Sottile di questa edizione de I Fatti Vostri, lo storico programma di Rai2 ideato da Michele Guardì in onda nelle mattine feriali sin dal 1990. I due conduttori hanno rilasciato delle brevi interviste a Gente.

Anna Falchi, in particolare, ha rivelato perché secondo lei è molto stimata anche e soprattutto dalle donne. "Piaccio alle donne perché si riconoscono in me", ha detto la conduttrice italo-finlandese. "Mi sentivo pronta per il daytime, sono una donna normale, sono mamma, compagna e lavoratrice.”

Da parte sua, Salvo Sottile, sempre in una intervista a Gente, ha detto: "Portare leggerezza per me è stata una scommessa. Alcuni miei colleghi potrebbero guardare la cosa con snobismo. Io no, facciamo compagnia a tantissime persone e abbiamo preso due punti di share. Meglio di così...”. E ancora: "Io ho fatto l’inviato di guerra, il cronista di nera, i tg. Diventare anche quello che fa il gioco del porcellino portando della leggerezza è per me una scommessa vinta", conclude il gironalista.

