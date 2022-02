GfVip, "per cosa è famosa Nathaly Caldonazzo". Lettera di fuoco: la più grave insinuazione sessuale

26 febbraio 2022 a

Nathaly Caldonazzo, attualmente in gioco nella casa del GfVip, è finita nella bufera. L'ex moglie di un suo ex compagno, Andrea Ippoliti, le ha scritto una lettera, pubblicata dal settimanale DiPiù, in cui la accusa di averle sottratto il marito. Daniela, che aveva sposato Andrea nel 2003 e da lui ha avuto tre figli, ha difeso a spada tratta Soleil Sorge, che al GfVip è stata etichettata proprio dalla Caldonazzo come una "rubamariti" per via della relazione con Alex Belli, legato a Delia Duran. La donna, allora, ha spiegato che la soubrette non è stata da meno: "Hai criticato Soleil per aver sedotto Alex ma tu non ti sei fermata e hai sedotto Andrea, anche se lui era sposato con me".

Daniela poi è scesa nei dettagli, raccontando che tutto è iniziato un giorno del 2016 quando il suo secondogenito era stato invitato a una festa di compleanno. La festeggiata era proprio la figlia di Nathaly. A quella festa, però, Daniela non ha potuto accompagnare il figlio e ha così chiesto al marito di farlo. Li è avvenuto il primo incontro tra Ippoliti e la Caldonazzo. "Da lì in poi mio marito ha iniziato ad avere strani comportamenti: mandava spesso dei messaggi di nascosto, lo sentivo distante, fino a che uno dei miei figli ha visto per caso un messaggio sul suo cellulare, con scritto “Ti amo”, firmato da Nathaly”, ha raccontato la donna.

Subito dopo l'uomo ha lasciato casa e si è trasferito dalla Cladonazzo, che ha ufficializzato la storia sui social. "Ti definisci paladina delle donne, quando invece ti sei intromessa in un matrimonio con tre figli. Andrea ha le sue colpe, ma tu non hai fatto niente per evitarlo e dovresti scusarti con me - ha attaccato Daniela -. Ora non nominare mai più nessuno della nostra famiglia. Perché il male che abbiamo ricevuto da te ci basta e avanza”.

