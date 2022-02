C'è posta per te, Maria De Filippi sbotta: "Ti contraddici": gelo totale in studio, Annalisa in imbarazzo

27 febbraio 2022 a

Maria De Filippi perde la pazienza. Succede a C'è posta per te, nella puntata andata in onda sabato 27 febbraio su Canale 5. Qui, protagonisti sono Annalisa e Sebastiano. I due ragazzi, che hanno 12 anni di differenza, sono in crisi. Annalisa infatti incolpa i rapporti di lui che tra un figlio, l’ex compagna e una famiglia morbosa non ha saputo valorizzare la loro storia. "Ti contraddici - tuona la conduttrice che fa ragionare Annalisa - tu non vuoi chiudere la busta". Ma la 25enne non è riuscita a replicare. Almeno non subito.

A chiedere l'intervento della trasmissione è stato Sebastiano. L'uomo ha voluto tentare il tutto per tutto per riconquistare la ragazza, da tempo spazientita. Per farlo il ragazzo ha detto di essersi liberato della famiglia troppo ingombrante. In particolare del padre e della sorella con cui ha chiuso i rapporti.

Ma niente, tutto questo non è bastato a convincere Annalisa. La donna ha infatti deciso di chiudere definitivamente la busta che la separava dall'ormai ex compagno. E questo nonostante i tanti gesti del trentasettenne e i numerosi tentativi da parte della De Filippi di farla ragionare. Una scelta che non ha convinto nemmeno i telespettatori.

