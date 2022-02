Domenica In, Arisa sconvolge Mara Venier: "Figli miei? Cosa vuoi che sia un semino"

27 febbraio 2022 a

a

a

Arisa si è raccontata in una lunga e intima intervista con Mara Venier a Domenica In su Ra 1. La cantante ha parlato anche del suo futuro e della possibilità di diventare madre: "Figli miei? Mo vediamo, sono ancora giovane”, ha scherzato. Poi ha aggiunto: "Sono ancora in tempo, conosco gente che ha fatto figli a 45 anni". E, per finire, ha risposto a una domanda inevitabile: "Se devo trovare un compagno? Massì, un semino cosa vuoi che sia!”.

"Tragedia inaspettata". Mara Venier costretta a stravolgere la scaletta di Domenica In

Arisa, inoltre, ha rivelato di aver vissuto male il periodo della pandemia. Oggi, invece, sembra andare molto meglio. Ed è lei stessa ad ammetterlo. La cantante, comunque, ha negato di aver trovato un amore: “Gli amori possono dare anche delle rotture”, ha detto sempre in modo ironico. Parlando poi delle sue partecipazioni al Festival di Sanremo, l'artista ha confessato che l'edizione a cui è più legata è quella del 2009, quando vinse con "Sincerità": “Ha cambiato tutto nella mia vita”. Anche se la svolta è arrivata nel 2012 con "La Notte": “Mi sono presa un po’ di respiro, una canzone che è piaciuta a tutti tanto da farla anche in Brasile”.

"Djokovic? Lo conosco e...". Fabio Fognini, una bomba dalla Toffanin: cosa sa sul campione no-vax

L'artista si è anche esibita sul palco di Domenica In. E al termine della performance, Mara le ha detto: "Tu non hai una voce, hai un dono del Signore, uno strumento musicale”. La conduttrice ha apprezzato così tanto l'esibizione di Arisa, che poi le ha chiesto il bis de "La Notte", sostituita all’ultimo da "Cuore" con l’ingresso di Vito Coppola, partner di Arisa a Ballando con le Stelle.

Mara Venier alla festa di Sposini, voci rovinose. Lo scontro con la figlia di Lamberto: "Se n'è andata senza salutare nessuno"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.