E' sempre mezzogiorno, Antonella Clerici con gli occhi lucidi: "Ecco l'unica forza che ci rimane"

“Tutta Europa è in piazza a manifestare contro il conflitto, questa è l’unica forza che ci rimane”: Antonella Clerici ha aperto la puntata di E' sempre mezzogiorno su Rai 1 parlando ancora una volta della guerra in Ucraina. In preda alla commozione e con gli occhi lucidi, la conduttrice ha detto: "Pensavamo che i libri di storia fossero ormai chiusi e invece bisognerà aggiungere delle pagine, perchè tutto questo un giorno verrà studiato, bisognerà capire…".

Da qualche giorno in diverse città del Paese è scattato il coprifuoco. Nessuno può uscire di casa e le attività sono chiuse. A tal proposito, la Clerici ha rivelato: "Sono rimasta molto colpita dalle sirene del coprifuoco”. Poi ha spiegato che, soprattutto in periodi come questo, sui social bisogna fare la massima attenzione a ciò che si scrive visto che il momento è particolarmente delicato.

E proprio parlando di social, la Clerici ha anche riferito messaggi commoventi apparsi in questi giorni in rete: "Una ragazza ha scritto che gli ucraini vogliono solo un cielo pacifico sopra di loro e non nascondersi nei buchi come i topi, mentre una signora anziana ha detto che mai avrebbe immaginato di invecchiare e ritrovare di nuovo la guerra". La presentatrice, poi, rivolgendosi al suo pubblico ha detto: "Come sempre noi oggi cercheremo di regalarvi un po’ di leggerezza, ma continuando a pensare a ciò che sta succedendo”.

