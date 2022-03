Federico Rampini a PiazzaPulita: "Il vero obiettivo della Cina", asse con Putin per sottomettere l'Europa

11 marzo 2022 a

Non per tutti Vladimir Putin è "isolato, malato o pazzo". Secondo Federico Rampini, ospite di PiazzaPulita nella puntata andata in onda giovedì 10 marzo su La7, "ci sono parti del mondo in cui il presidente russo è visto in maniera diversa". Un esempio è la Cina. "Guardando bene il suo comportamento - spiega la firma del Corriere della Sera a Corrado Formigli -, anche se è una superpotenza non si sta muovendo in modo avventato in questa guerra. Però c'è da dire che appoggia completamente Putin".

Dal 4 febbraio, giorno in cui lo zar andò ai Giochi di Pechino a spiegare la sua strategia a Xi Jinping, per Rampini, "l'allineamento tra le due potenze è totale". "La Cina - prosegue - abbraccia la narrazione di Putin sul fatto che è colpa dell'accerchiamento della Nato e degli Stati Uniti". E poco importa se Pechino sta pagando un prezzo economico elevato, "i cinesi hanno in mente un obiettivo di lungo periodo".

Ossia, "la Russia che risucchia gli Stati Uniti nella vecchia Europa, costringendoli a dirottare energie e risorse". Anche il mondo arabo strizza l'occhio a Mosca: "L'Opec è stata fino ad ora un'alleata russa e se abbia il petrolio sopra i 110 dollari al barile, è un aiuto a Putin. E se abbiamo il petrolio a questo prezzo, lo zar riesce ancora a finanziarsi questa guerra". Insomma, dal punto di vista degli Emirati Putin "è ancora un leader di tutto rispetto".

