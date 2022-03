L'aria che tira, bomba in diretta sull'inviato in Ucraina: "Oh Gesù santo", Myrta Merlino sotto choc

16 marzo 2022 a

a

a

Attimi di paura a L’aria che tira per Myrta Merlino e soprattutto per Cristiano Tinazzi, il giornalista freelance che in diretta da Kharkiv ha mostrato il mercato comunale in fiamme a causa di un colpo di artiglieria caduto durante la trasmissione che va in onda su La7. “Oh Gesù santo, pazzesco”, ha esclamato la conduttrice, visibilmente scossa dalle immagini in diretta della guerra in corso in Ucraina.

Il collegamento con Tinazzi è stato molto difficile perché trovandosi a pochi passi dal mercato in fiamme non riusciva a sentire le domande che gli venivano rivolte dallo studio. Le immagini erano però tanto chiare quanto dure, con il fuoco che ancora divorava il mercato comunale di Kharkiv, dove a pochi chilometri dal centro continua a infuriare la battaglia tra gli invasori russi e la resistenza ucraina. “Qui c’è un rumore tremendo, non riescono a sentirvi, è un inferno”, ha dichiarato Tinazzi, che si è poi allontanato dalla zona del mercato per ristabilire il collegamento.

"Putin radioattivo per la Cina". Alan Friedman, un impensabile scenario: per lo Zar una drammatica fine politica | Video

“Che disastro - ha aggiunto la Merlino - stanno distruggendo tutto, ogni giorno cade un pezzo di città. Signori miei, questo è il racconto della guerra. Io esco ogni giorno da questo studio con un tale dolore sulla pelle… Stiamo vedendo l’escalation, abbiamo visto come è precipitata la situazione a Kharkiv. Un paese più grande della Francia ridotto città per città come state vedendo”.

Putin e il movimento della spalla sinistra: è il segnale involontario della malattia? "Che cosa significa", la soffiata di Nicolai Lilin

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.