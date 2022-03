L'Eredità, "è svenuta": Flavio Insinna sconvolto prende e abbandona le telecamere, occhio alla concorrente

16 marzo 2022 a

Siparietto a L'Eredità. Durante il preserale della puntata di mercoledì 16 marzo del programma di Rai 1, Flavio Insinna si è collegato dopo Alberto Matano e La Vita in Diretta. Tra i primi giochi con cui il conduttore ha intrattenuto il pubblico, l'abbinamento di un artista al gruppo musicale del quale è componente. Peccato però che la concorrente che stava giocando in quel momento abbia commesso uno scivolone su Phil Collins, rispondendo: “Non lo so, forse Beatles?".

Immediata la reazione di Insinna, che si è girato di scatto esclamando: "Calma! Lì dietro è svenuta Silvia. Portate i sali per i nostri musicologi". La risposta infatti era "i Genesis". "Scusate!", ha risposto a quel punto Fabiola anche se la gaffe ormai era stata fatta. Ma non è la prima volta che a L'Eredità va in scena uno scivolone.

Qualche tempo fa a commetterlo era stata Roberta Morise. La prof aveva confuso due canzoni: "La festa è appena cominciata, è già finita, il cielo non è più con noi...", cantava scambiando "Canzone per te" di Sergio Endrigo (vincitrice a Sanremo nel 1968) per "Il nostro concerto". Dell'errore non si era accorto nemmeno il conduttore che commentava: "Eh, sì, un capolavoro del grande Umberto Bindi...".

