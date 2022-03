Striscia la Notizia, Michelle Hunziker in pantaloncini cortissimi e stesa su un tappetino

24 marzo 2022 a

a

a

Siparietto a Striscia la Notizia tra Gerry Scotti e Michelle Hunziker. Nella puntata del tg satirico in onda giovedì 24 marzo i due conduttori parlano di sport e per l'occasione hanno mostrato alcuni fotomontaggi che li riprende fare attività fisica. Prima è il turno di Gerry in cui viene immortalato nel bel mezzo di una finta partita di rugby. Poi ecco che la tecnologia prende il volto della Hunziker e lo piazza su una ragazza che fa esercizi fisici.

Hunziker, vita "bassissima": ombelico al vento (e non solo) a Striscia. Gerry Scotti perde il controllo, "va che..." | Video

Michelle viene ripresa anche mentre fa gli esercizi stesa su un tappetino. Qui la conduttrice, o meglio il suo fotomontaggio, è in top e pantaloncini corti impegnata a rassodare i glutei. Insomma, un divertente scherzo tra i due conduttori del tg satirico di Antonio Ricci che vede Scotti commentare: "Ti è scappata la gambetta".

"Buono carburante". E ti svuotano il conto corrente con un clic: a cosa dovete fare attenzione | Video

Proprio la Hunziker in questi giorni è al centro del gossip. Dopo la separazione da Tomaso Trussardi, la conduttrice è stata beccata con la nuova fiamma: il chirurgo ed ex concorrente del Grande Fratello Vip Giovanni Angiolini. Che sia vero amore? Chissà. Certo è che nessuno dei due al momento ha commentato, lasciando parlare direttamente il gossip.

"Ma vaffan**lo!". Il concorrente urla e ride, Paolo Bonolis perde la pazienza: cala il gelo in studio | Video

Qui il botta e risposta tra Michelle Hunziker e Gerry Scotti a Striscia la Notizia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.