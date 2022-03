L'Eredità, Flavio Insinna e lo schiaffo a Mario Draghi: "Tanto ho ragione io". Ucraina, esplode un caso politico

Francesco Fredella 28 marzo 2022 a

Adesso Flavio Insinna, uno dei volti più amati della tv italiana, rompe il silenzio e parla di altro che non ha nulla a che fare con il game show di Rai 1. “Per me il risparmio andrebbe fatto sulla spesa militare", dice il conduttore nella fase finale della puntata di ieri de L’Eredità. Per la prima volta rompe la tensione e manifesta la propria posizione su un tema molto attuale e dibattuto.

Tutto arriva durante la Ghigliottina - momento conclusivo della puntata dell'Eredità. Insinna, commenta: "Risparmio sulla spesa… Non vi arrabbiate, per me il risparmio andrebbe fatto sulla spesa militare e con quei soldi andrebbero costruiti scuole, ospedali, case. Mi taccio… Tanto lo sapete che c’ho ragione io".

Per la prima volta il conduttore prende posizione parlando in onda su Rai1 di un tema molto importante, per certi versi anche diverso e di attualità. "La parola è risparmio, questa sera. In quel caso ho ragione io. Il risparmio va fatto sulle armi!", dice ancora Insinna. Nel game show preserale della Rete ammiraglia Rai, infatti, si parla della parola "risparmio". L’affermazione di Insinna è stata registrata e - come fa notare Davide Maggio - arriva "all’indomani dei summit internazionali a margine dei quali il premier Draghi aveva assicurato che l’Italia "osserverà l’impegno, come tutti gli altri governi occidentali" di aumentare le spese militari fino al 2% del Pil, come richiesto dalla Nato". Una frase, in ogni modo, sempre attuale. Che, però, fa parlare tantissimo l'opinione pubblica e i telespettatori di Rai1.

