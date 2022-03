Le Iene, il dramma di Melania: l'intervento al seno, a un passo dalla morte. Tre anni di calvario

31 marzo 2022 a

Il dramma di Melania, alle prese con numerosi interventi al seno, è stato raccontato da Le Iene, nella puntata andata in onda ieri sera su Italia 1. Tutto è iniziato nel 2017, quando la donna ha vinto un'operazione al seno durante un talent web ideato da Antonella Mundo, consulente e influencer degli interventi al seno. "Si definisce Personal advisor epserta in Chirurgia e Medicina estetica. E per gli amici è "la boss delle tette'", si spiega nel servizio. Melania aveva deciso di sottoporsi all'operazione dopo aver perso parecchi chili per rendere il seno di nuovo tonico.

Tre anni dopo, però, è iniziato un calvario di interventi e suture che l'hanno rovinata e le hanno fatto rischiare molto, fino al ricovero in ospedale. La donna ha iniziato ad avere non pochi problemi alle protesi interne. "Mi ha messo sul lettino e mi ha detto che doveva togliermi la protesi perché tutta infettata - ha raccontato Melania parlando del chirurgo che lavora con la Mundo, Alessandro Ticozzi -. Poi mi ha ricucito e mi ha fatto andare via". Nel 2020 ci sarebbe stato il terzo intervento: "Una nuova protesi, senza aspettare i mesi necessari in casi simili per far guarire i tessuti e per scongiurare il rischio di nuove infezioni", si spiega nel servizio. Poi nuovi buchi e nuove cuciture. "Sul lettino, non in sala operatoria. In ospedale sono rimasti scioccati, stava andando in setticemia", ha continuato Melania.

Alcune ragazze avrebbero denunciato i diretti interessati. Raggiunto da Le Iene, il chirurgo prima ha detto: "Sono solo bugie. Non so chi sia questa persona", poi ricordandosi di Melania ha aggiunto: "Stiamo parlando di una ragazza che a una settimana dall'intervento era già in un negozio a provarsi dei vestiti". Ma l'inviata del programma spiega: "L'episodio cui fa riferimento sarebbe avvenuto un mese e mezzo dopo l'intervento, quando Melania presentava già i sintomi di un'infezione in corso".

