Striscia la Notizia, "Stefano De Martino dotato, a casa mia...": la confessione della "Venier"

Mara Venier conquista la classifica de "I nuovi mostri" di Striscia la Notizia. Nella puntata di venerdì 1 aprile la conduttrice di Domenica In si è aggiudicata il terzo posto della rubrica di Canale 5. Il motivo? L'intervista a Stefano De Martino. "Con lei - spiega Michelle Hunziker - c'era il suo imitatore". Proprio lui si è lasciato andare a battute bollenti: "Prossimi impegni? Una prima serata con De Martino e una seconda a casa di De Martino".

E ancora: "Conduttore preferito? Stefano De Martino, perché è molto dotato. Ma non fate i maliziosi, è bravo e talentuoso". Insomma, una battuta della finta Venier che ha scatenato lo studio e su cui l'ex ballerino di Amici ha sorvolato andando avanti con la doppia intervista. Da qui la conclusione di Michelle: "De Martino ha dimostrato di essere molto misurato".

Non solo, perché da giorni il conduttore è al centro del gossip. Il motivo? Il ritorno di fiamma con l'ex moglie Belen Rodriguez. Nulla di ufficiale ancora tra i due, ma le foto non lasciano spazio all'immaginazione, così come il ritorno delle fedi al dito.

