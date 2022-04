Cartabianca, la "legge anti-Berlinguer": la risoluzione in Rai, come le tappano la bocca

08 aprile 2022 a

Primi provvedimenti contro CartaBianca. Dopo la polemica sulle ospitate di Alessandro Orsini, sociologo accusato di essere filo-Putin, Bianca Berlinguer finisce nel mirino della Rai. Più nel dettaglio, la Vigilanza, attraverso il presidente della Commissione Alberto Barachini ha inviato ai senatori e deputati che la compongono un testo per regolare la trasmissione.

A pubblicare il contenuto ci ha pensato VigilanzaTv: "1 - si legge - selezionare quali commentatori e opinionisti solo persone di 'comprovata competenza' e autorevolezza nella materia di cui si discute (no quindi ai 'tuttologi' che discettano d'immunologia e la puntata successiva d'ingegneria strutturale, insomma)". Poi il secondo punto: "Prevedere una rotazione delle presenze, al fine di 'favorire la pluralità delle voci' (ponendo così un freno alla dinamica del 'salottino' dei soliti noti, e di amici, amichetti, amiconi, cognati, cugini, comari e compari che fanno il bello e il cattivo tempo nei talk show)".

E ancora: "Privilegiare le presenze a titolo gratuito, per evitare disparità di trattamento tra i commentatori e gli opinionisti". Finita qui? Neanche per sogno. La Commissione chiede infatti che venga assicurato "l'equilibrio corretto delle posizioni esposte" e "non favorire la rappresentazione teatrale degli opposti e delle contraddizioni alla ricerca della spettacolarizzazione e del dato di ascolto". Insomma, un vero e proprio diktat.

